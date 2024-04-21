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İstanbul'un göbeğinde korku dolu saatler! Gürültüyle pencereye koştular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un göbeğinde korku dolu saatler! Gürültüyle pencereye koştular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Üsküdar'da bir sitenin duvarı gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Duvarın altında kalan 2 araç ağır hasar aldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak'taki bir sitenin duvarı, yoğun yağış sonrası çöktü. Site duvarının yanında park halinde bulunan 2 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde şerit çekek önlem aldı. Olayda, yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu saatler! Gürültüyle pencereye koştular - 1. Resim

'GÜRÜLTÜYLE PENCEREYE KOŞTUK'

Gece saatlerinde ses duyduğunu belirten Semra Tufan, “Gürültüyle pencereye koştuk. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı ama zabıta görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle çöktü” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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