İşten kaytarmak için yakmışlar! Kundakçılar her şeyi itiraf etti

Ormanları sadece izmarit, anız ve mangal değil; ağaç katilleri ve teröristler de yakıyor. Silifke’yi kundaklayanlar “Elektrik telleri zarar görürse; şantiye durur, biz de ise gitmeyiz diye ormanı ateşe verdik” dedi. Neron’lar, ceza almamak için “Psikolojimiz bozuk” yalanına başvurdu.

Mersin’in Silifke ilçesinin, İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerinde 15 Ağustos günü peş peşe orman yangınları çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu alevler kontrol altına alındı. Olayla ilgili tutuklanan iki şüphelinin jandarmadaki ifadelerine ulaşıldı. Zanlılardan R.K. “İmamuşağı Mahallesi’ndeki bir mermer şantiyesinde çalışıyorum. İş arkadaşım İ.O. yanıma geldi.

Elini akrep soktuğunu söyleyip ‘hastaneye gitmek için izin isteyelim’ dedi. Bu bahaneyle ayrıldık. Motosikletle yola çıktık. İ.O. bir süre sonra beni durdurdu. ‘İş yerine giden elektrik kablolarını yakalım. Elektrikler kesilir, biz de yarın işe gitmeyiz’ diyerek, çalılıkları tutuşturdu. Motosikletle yaklaşık 500 metre daha ilerledik. Yeniden durmamı istedi. Burada da yangın çıkardı. Sonra tekrar yola devam ettik, başka bir yerde durup alkol aldık. Ardından Silifke Devlet Hastanesine gittik, Acil Servis’ten sıra aldık. Bunu da iş yerinden sorarlarsa göstermek için yaptık. Dönerken İ.O. başka bir ormanlık alanda yangın çıkardı. 30 metre ilerledik. Bütün suç arkadaşıma kalmasın diye bu sefer ben de yangın başlattım” diye konuştu.

ARKADAŞINI SUÇLADI

İ.O. ise bütün suçu arkadaşına atarak “Olay günü beni akrep soktu. Hastaneye giderken R.K. ‘Psikolojim bozuk. Yakacağım burayı, ormancılar yatmasın’ dedi ve çakmakla çalıları ateşe verdi. Aynı işlemi üç defa yaptı. Aşırı alkollü olduğum için tepki gösteremedim. R.K’nin niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Kendisi sürekli alkol alır ve uyuşturucu kullanır. Olay günü de esrar içtiğini biliyorum” açıklamasında bulundu. Öte yandan, şahısların terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor...

EV SAHİBİNE 71 BİN KİRACIYA 39 BİN TL YARDIM YAPILDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte geçen hafta çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vali Elban “Önümüzdeki günlerde yanan evlerin yapımıyla ilgili ihale ve sonra da yapım süreci devam edecek. Evi yanan vatandaşlarımızın, ev sahibiyse 71 bin lira, kiracıysa 39 bin lira hesaplarına yatırdık. Eşya hasarı olanlara da yardımlarımız oldu. Zarar gören iş yerleri için 5 milyon lira hesaba geçti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da yangında zarar gören vatandaşlara 5 bin lira gönderdi. Biz de yerel imkânlarla bu miktarı bir miktar daha artırarak, bazı yerlerde 10 bin lira, bazı yerlerde 15-20 bin liraya kadar çıkardığımız ilçelerimiz var” ifadelerini kullandı.