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İyi Partili vekil Rıdvan Uz'a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi

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İyi Partili vekil Rıdvan Uz&#039;a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi
Meralakşener, İyiparti, Haber

Gündem Haberleri

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Milletvekili Rıdvan Uz hakkında karar verildi. Disiplin kurulunda yapılan oylama sonucu Uz'a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi.

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, partide krize yol açmıştı.

İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan, Meral Akşener’in bütün fotoğraflarının parti genel merkezi ve odalarından kaldırılmasını istemişti.

İyi Partili vekil Rıdvan Uz'a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi - 1. Resim

KESİN İHRACI TALEP EDİLMİŞTİ!

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti tüzüğünün kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’u kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, disiplin kurulunun Rıdvan Uz hakkında verdiği kararı sosyal medya X hesabı üzerinden açıkladı.

İyi Partili vekil Rıdvan Uz'a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi - 2. Resim

DİSİPLİN KURULUNDAN RET KARARI!

Saymaz, "Akşener’in resimlerini indirelim' dediği için İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, partide kaldı.

Disiplin Kurulu, ihraç istemini oybirliğiyle reddetti. Lider 'Atalım' diyor. Parti atmıyor" açıklamasında bulundu.

İyi Partili vekil Rıdvan Uz'a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi - 3. Resim

VEKİL LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Rıdvan Uz'un daha önce İyi Parti'nin internet sitesinde adı yer almaması sebebiyle partiden ihraç edildiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bunun üzerine Uz'un ismi İyi Parti resmi sitesindeki milletvekilleri arasına yeniden eklenmişti.

İyi Partili vekil Rıdvan Uz'a yönelik kesin ihraç talebi reddedildi - 4. Resim

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