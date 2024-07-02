İyi Parti'nin acı günü! Kurucu başkan hayatını kaybetti

İyi Parti Pamukkale Kurucu İlçe Başkanı Adem Süpçi'nin acı haberi ulaştı. Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden, "Partimizin Pamukkale Kurucu ilçe Başkanı, Türk Ocağı Denizli Şubesi eski Başkanı avukat Adem Süpçin kardeşim, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşmüş" açıklamasında bulundu.

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İyi Parti Pamukkale Kurucu İlçe Başkanı Adem Süpçin hayatını kaybetti. Acı haberi İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu.

"AMANSIZ BİR HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Öztürk yaptığı paylaşımda “Partimizin Pamukkale Kurucu ilçe Başkanı, Türk Ocağı Denizli Şubesi eski Başkanı avukat Adem Süpçin kardeşim, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşmüş, Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Merhuma Cenab-ı Hak’dan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.