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İzmir Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'deki skandal ihmal sonucu Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı. Tıp Fakültesi, 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in neşeli halleri herkesi duygulandırdı.

İzmir'deki ihmal sonucu 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Deniz'in sosyal medyaya düşen son görüntüleri ise milyonları duygulandırdı.

İzmir Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

İZMİR'DE İNSANLIK SUÇU

İzmir'de ne vatandaşların 5 yıldır devam eden şikayetleri, ne 2 köpeğin akıma kapılarak hayatını kaybetmesi ne de yerel basının manşetleri bu ihmali ortadan kaldırmaya yetmedi.

İzmir'deki yetkililerin atmadığı adım sonrasında yağmurdayken elektrik kaçağının olduğu yerde yürüyen Tıp Fakültesi, 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

SON GÖRÜNTÜLERİ MİLYONLARI DUYGULANDIRDI

23 yaşında İzmir'de hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından sosyal medyada viral olan görüntüler herkesi duygulandırdı.

İzmir Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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