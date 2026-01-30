İzmir Buca metrosunda tünel kazıları tamamlandı, Şirinyer İstasyonu'nda ışığı görüldü. 2027 yılı içerisinde kullanıma sunulması hedeflenen 20 kilometrelik projenin günlük 400 bin yolcu taşıması planlanıyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu yatırım sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de en büyük projelerinden biri" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda tünel kazıları tamamlandı. Üçyol-Çamlıkule arasındaki 13,5 kilometrelik hatta çalışan son Tünel Açma Makinesi (TBM) Şirinyer İstasyonu'nda ışığı gördü.

HAT UZUNLUĞU TOPLAM 20 KİLOMETRE

Çift hat olarak toplam 20 kilometrelik tünelin açıldığı projede, 765 milyon euro bütçeli yatırımın genel ilerleme oranı yüzde 47'ye ulaştı. Tünellerin birleşmesinin ardından TBM'nin çıktığı Şirinyer İstasyonu'nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törene Başkan Tugay ile birlikte; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, belediye bürokratları, yüklenici firma yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

GÜNLÜK 400 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Başkan Tugay, Buca Metrosu'nda önemli bir aşamanın tamamlandığını belirterek, "Bugün İzmir için güzel günlerden biri. Bu proje, İzmir tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek bütçeli yatırımdır. Üçyol'dan Buca'ya uzanan 13,5 kilometrelik hat olarak planlanarak başlandı. Göreve geldikten sonra hattın Buca'dan Fuar İzmir'e uzatılmasına karar verdik. Bu kapsamda 4 kilometrenin üzerinde yeni bölüm için çalışmalar başlatıldı. Böylece toplamda 17,8 kilometrelik bir metro hattı inşa ediyoruz" dedi.

Hatta dört tünel açma makinesinin eş zamanlı olarak çalıştığını ifade eden Tugay, "Tünel açma makineleri her iki taraftan ilerleyerek bir noktada buluşacaktı. Bugün son TBM, ilk etapta planlanan Çamlıkule-Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik hattın kazısını tamamladı. Biz göreve geldiğimizde yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazısı bugün itibarıyla tamamlanmış oldu. Projenin toplam bütçesi 765 milyon euro" diye konuştu.

Projenin taşıma kapasitesine de dikkat çeken Tugay, "Bu yatırım sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de en büyük projelerinden biri. Günlük yaklaşık 400 bin yolcu taşıyacak, çağdaş ve teknolojik açıdan ileri bir metro ulaşım sistemini kente kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"108 TREN ALACAĞIZ"

İkinci etap tünel kazılarına ilişkin bilgi veren Başkan Tugay, "2026 yılının sonunda Fuar İzmir-Buca arasındaki tünel kazıları da tamamen tamamlanmış olacak. Bu yılın sonunda metro hattındaki tüm tünel kazılarını bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada çalışmalarını tamamlayan iki tünel açma makinesi, Fuar İzmir alanına taşınacak. Çamlıkule'den Fuar İzmir'e doğru iki TBM kazıya devam ederken, Fuar İzmir'den Buca yönüne de 2 TBM kazıya başlayacak" dedi.

Tünel kazılarının ardından üstyapı ve donanım çalışmalarına geçileceğini belirten Tugay, "Tünellerin iç mekanik sistemleri, betonarme imalatları ve tren alımları gibi önemli aşamalarımız bulunuyor. Bu kapsamda 108 tren alacağız. Tam otomatik ve en ileri teknolojiye sahip trenler olacak. Bu yılın haziran ayında tren alımı için ihaleye çıkacağız. Çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor. Hat, iki etap halinde çalışmaya başlayacak. Ama ilk etabın 2027 yılı içinde hizmet vermesini öngörüyoruz. Şu ana kadar çalışmalar planlandığı şekilde ilerledi" dedi.

GÜNDE 400 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIYACAK

Buca Metrosu için toplam 108 araçtan oluşan, 18 setlik sürücüsüz metro aracı filosu oluşturulacak. Araç alımı için 2026 yılının ikinci yarısında ihaleye çıkılması planlanıyor. Mevcut metro hatları ve İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) ile entegre olacak hatta, bu araçların günde 400 binin üzerinde yolcu taşıması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 20 dakikanın altına düşecek. Buca Metro hattı, mevcut Fahrettin Altay-Bornova metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile ise Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu'nda ayrıca 218 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Buca Metrosu'nun Fuar İzmir yönüne uzatılması için de önemli bir adım atıldı. Tünel kazılarının tamamlanmasının ardından Fuar İzmir yönünde tünel imalatlarına başlanabilmesi için iki TBM'in kurulumuna başlandı. Kentin güney aksındaki ulaşımı kökten değiştirecek yeni bir etabın kapısını açıldı. Diğer iki TBM'nin önümüzdeki aylarda Fuar İzmir-Çamlıkule arasında ilave tünel kazılarına başlaması planlanıyor.

BUCA METRO HATTI 17.8 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Bu kapsamda başlangıçta 13,5 kilometre olan Buca Metrosu hat uzunluğu 17,8 kilometreye çıkacak. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka (giriş-çıkış yapısı), General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarından oluşan hatta, Fuar İzmir bölgesinde yer alacak istasyon ile beraber üç yeni istasyon daha eklenecek. Böylece toplam istasyon sayısı 14'e ulaşacak ve Buca Metrosu, Buca'yı boydan boya geçerek Gaziemir'e kadar uzanacak.

Araçların bakım ve işletmesi için Fuar İzmir bölgesinde yapılacak depo sahası, 80 bin metrekare kapalı alan içinde atölye ve ofis binalarını da barındıracak. Hattaki istasyonların ve Fuar İzmir depo sahasının yapım çalışmaları devam ederken, tüm şantiyelerde toplam 900 personel görev yapıyor. İlave tünel kazılarının yaklaşık bir yıl sürmesi ve hattın 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Buca Metrosu'nun Fuar İzmir'e uzatılmasıyla birlikte, yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ'a ulaşımın da önemli ölçüde kolaylaşması bekleniyor.

