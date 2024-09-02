İzmir'de şehir magandası kadın şoförü yumrukladı!
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de ESHOT otobüsünün şoförü Esra Ş. yolda tartıştığı minibüs şoförünün saldırısına uğradı. Kadına yumruk atan saldırgan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Esra Ş'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs kesti.
Minibüsten inen sürücü C.G, ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı.
Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı