Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de şehir magandası kadın şoförü yumrukladı!

İzmir'de şehir magandası kadın şoförü yumrukladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de ESHOT otobüsünün şoförü Esra Ş. yolda tartıştığı minibüs şoförünün saldırısına uğradı. Kadına yumruk atan saldırgan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esra Ş'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs kesti.

Minibüsten inen sürücü C.G, ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı.

Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Erzurum'da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandıHuawei'den üçe katlanır telefon geliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Gündem63 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede yakalandıKKTC'den Rum propagandası yapan 'Famagusta' dizisine tepki - GündemKKTC'den 'Famagusta' dizisine sert tepkiHasene, organ nakli konusunda seminer düzenledi! - GündemHasene, organ nakli konusunda seminer düzenledi!Niğde'de korkunç olay! Baba ve 4 yaşındaki kızı boğuldu - GündemNiğde'de korkunç olay! Baba ve 4 yaşındaki kızı boğulduKültür ve Turizm Bakanı Ersoy dünyanın en eski ticaret gemisi batığına dalış yaptı - GündemBakan Ersoy dünyanın en eski gemi batığına daldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Dilruba eleştirisi! Özgür Özel de salondaydı  - GündemErdoğan'dan CHP'ye "Dilruba" eleştirisi
Sonraki Haber Yükleniyor...