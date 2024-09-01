İzmir'de tanıştığı kadını kıraathanede alıkoyan zanlı, polislere ateş açtıktan sonra yakalandı

İzmir'de yaşayan A. G, eğlence mekanında tanıştığı kadını kıraathaneye gördü. H. D.'yi burada alıkoyan A. G., olay yerine gelen polislere ateş açtı. Ekiplerin çabasıyla yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'deki bir mekanda tanıştığı H. D adındaki kadını, gittikleri kıraathanede alıkoyan A. G., polislere ateş açtıktan sonra yakalandı.

KADINI ALIKOYDU, POLİSLERE ATEŞ AÇTI

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan A. G., dün gece alkollü bir mekanda tanıştığı H. D. ile bir kıraathaneye gitti. Şüpheli kişi bir süre sonra kadını alıkoydu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A. G'nin, burada kadını alıkoyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda A. G, polislere ateş açtı.

YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle ruhsatsız tabancasıyla yakalandı, kadın kurtarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.