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İzmir'de tüp patlamasıyla 5 kişinin ölümüne neden olan lokanta hakkında yeni detay ortaya çıktı

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İzmir, Torbalı, Tüp Patlaması, Haber

Gündem Haberleri

İzmir'de meydana gelen lokantadaki tüp patlamasında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Lokanta işletmecisinin patlamadan 25 gün önce devren satılık ilanı verdiği ortaya çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Sanayi tüpünün patlamasıyla felaketin yaşandığı lokanta hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

İzmir'de tüp patlamasıyla 5 kişinin ölümüne neden olan lokanta hakkında yeni detay ortaya çıktı - 1. Resim

TÜP PATLAMASINDAN ÖNCE İLAN VERMİŞ

5 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin yaralandığı lokantadaki tüp patlamasının ardından dükkanla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı.

İzmir'de tüp patlamasıyla 5 kişinin ölümüne neden olan lokanta hakkında yeni detay ortaya çıktı - 2. Resim

İzmir'in Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 'Şırdan Dünyası' isimli lokantanın işletmecisi 5 Haziran'da ilan vermiş.

İzmir'de tüp patlamasıyla 5 kişinin ölümüne neden olan lokanta hakkında yeni detay ortaya çıktı - 3. Resim

İşte devren satılık ilanı;

"Ayrancılar Barış Manço Caddesi üzerindedir. Cirosu güzeldir. Bölgede tektir. İsmi duyulmuş, bilinmiş bir yerdedir. Restoran olarak değerlendirebilirsiniz. Çarşı içindedir. Şehir değişikliği yapacağım için devir ediyorum. Gelip görebilir, cirosuna bakabilirsiniz. Ciddi alıcılar iletişime geçsin lütfen. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun"

İzmir'de tüp patlamasıyla 5 kişinin ölümüne neden olan lokanta hakkında yeni detay ortaya çıktı - 4. Resim

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de tüp patlamasıyla 5 kişinin ölümüne neden olan lokanta hakkında yeni detay ortaya çıktı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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