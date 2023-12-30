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    İzmir'de yürüyen merdiven tersine döndü! Korku dolu olayda 5 kişi yaralandı

    İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdiven arızalanıp bir anda tersine döndü. Merdivendeki 5 kişi neye uğradığını şaşırken, yuvarlanarak yaralandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda ters yöne doğru gitmeye başladı. Bu esnada yürüyen merdiven üzerinde bulunan ve dengesini kaybeden vatandaşlar yere düştü.

    Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

    İzmir'de yürüyen merdiven tersine döndü! Korku dolu olayda 5 kişi yaralandı

    5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

    Durumlarının iyi olduğu 5 hafif yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.

    İzmir'de yürüyen merdiven tersine döndü! Korku dolu olayda 5 kişi yaralandı

    İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

    İzmir Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

    İzmir'de yürüyen merdiven tersine döndü! Korku dolu olayda 5 kişi yaralandı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kaza
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