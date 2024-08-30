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JAK timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
JAK timi Bolu&#039;daki Gölcük Tabiat Parkı&#039;nda 30 Ağustos Zafer Bayramı&#039;nı böyle kutladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Jandarma Arama Kurtarma timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda göle girdi. Ekip 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gölün yüzeyine Türk bayrağı açtı.

Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi. .

JAK timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı - 1. Resim

Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi, gölün kenarına gelerek hazırlıklarını tamamladı.

Daha sonra şişme botla suya açılan 5 kişilik ekip, 4 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki Türk bayrağını gölün yüzeyine bıraktı.

JAK timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı - 2. Resim

Suda dalgalanan Türk bayrağı, tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde güzel görüntü oluşturdu.

Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Gölün yüzeyinde Türk bayrağı açılması dronla da görüntülendi.

JAK timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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