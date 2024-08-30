JAK timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Jandarma Arama Kurtarma timi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda göle girdi. Ekip 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gölün yüzeyine Türk bayrağı açtı.
Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi. .
Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi, gölün kenarına gelerek hazırlıklarını tamamladı.
Daha sonra şişme botla suya açılan 5 kişilik ekip, 4 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki Türk bayrağını gölün yüzeyine bıraktı.
Suda dalgalanan Türk bayrağı, tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde güzel görüntü oluşturdu.
Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Gölün yüzeyinde Türk bayrağı açılması dronla da görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı