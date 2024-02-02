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    • Japon deprem uzmanından Türkiye için tsunami uyarısı: 3 bölgede dalga boyu 3 metreye çıkabilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Japon deprem uzmanından Türkiye için tsunami uyarısı: 3 bölgede dalga boyu 3 metreye çıkabilir
    Deprem, Tsunami, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası bir depremin ardından oluşabilecek tsunami için 3 bölgeyi işaret etti. Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde genel olarak bir metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyen Moriwaki, denizde depremle birlikte kayma olursa dalga yüksekliğinin 3 metreye çıkabileceğini de kaydetti.

    Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli"ne katıldı.

    Erciyes Üniversitesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Yoshinori, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyadaki büyük fay hatlarından biri olduğunu, Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gittiğini söyledi.

    Japon deprem uzmanından Türkiye için tsunami uyarısı: 3 bölgede dalga boyu 3 metreye çıkabilir

    3 BÖLGEYE TSUNAMİ UYARISI

    Olası bir depremin ardından tsunaminin de meydana gelebileceğini belirten Yoshinori, şunları kaydetti:

    "Deprem nerede olabilir, diye soracak olursanız, öncelikle Kıbrıs'ın güneyinde olabilir. Denizin içinde bir deprem olursa tsunami de olabilir. Mesela bir bardağı salladığınızda küçük bir dalga meydana gelir ama büyük bir kovayı salladığınızda dalga daha büyük olur. Bunun için Japonya'da meydana gelen depremlerde tsunami büyük olur. Dünyanın en büyük depremi Şili'de oldu. O anda Japonya'da bir şey yoktu ama 23 saat sonra bize 5-7 metre yüksekliğinde tsunami geldi.

    Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde genel olarak bir metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma da olursa bu 3 metre yüksekliğinde olabilir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DepremTsunami
    Haberler > Gündem > Japon deprem uzmanından Türkiye için tsunami uyarısı: 3 bölgede dalga boyu 3 metreye çıkabilir
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