İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksici esnafının yıllardır dile getirdiği talep ve önerilerin artık Ankara’da daha güçlü şekilde karşılık bulduğunu söyledi. Özkan, "Kabinli güvenlik sisteminin, Togg tarafından yerli ve modern bir modelle yeniden geliştirilmesi Türkiye için büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Milli gururumuz Togg'un taksilere özel modeller üretmesi, bu araçların ÖTV ve KDV’den muaf tutulması ve taksi duraklarına şarj istasyonları kurulması halinde Türkiye genelindeki 150 bini aşkın taksinin hem ekonomiye hem çevreye ciddi katkı sağlayacağını aylar önce ifade etmiştik." dedi.

"Bu önerilerin DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan tarafından da gündeme alınması sektörümüz için kıymetli." diyen Özkan, "Sayın Babacan’ın bu vizyonu, yerli üretime ve taksici esnafına verilen değer açısından önemlidir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOGG TAKSİLER ÜLKEYE BÜYÜK KAZANÇ GETİRİR"

Başkan Özkan, 2004 yılında yasalaşmasına rağmen uygun araç yapısı olmadığı için kabinli güvenlik sistemi olan taksi uygulamasına geçilemediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sürücü ve yolcu güvenliğini artıracak, kabinli ticari taksinin TOGG tarafından yeniden geliştirilmesi Türkiye için büyük bir fırsattır. 150 bin taksinin yalnızca yarısı bile kabinli yerli Togg modellerine geçse, hem güvenlik hem de ekonomik kazanım açısından ülkemize büyük katkı sağlar."

İzmir için düşünülen turkuaz-sarı Togg taksi örneği

İZMİR’E TURKUAZ-SARI, ANKARA’YA KIRMIZI-SARI TOGG TAKSİLER

Başkan Erkan Özkan, Togg’un illere özel renklerde taksi üretmesi önerisinin Ankara’da takip edildiğini açıklayarak "İzmir için turkuaz-sarı, Ankara için kırmızı-sarı gibi şehir kimliğini yansıtan özel renk önerilerimizin yakından takip edildiğini öğrendik. Bu yaklaşım şehir estetiği ve marka kimliği açısından oldukça değerlidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erkan Özkan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün geldiğimiz noktada, yıllardır emek verdiğimiz çalışmaların karşılık bulduğunu görmek bizi umutlandırıyor. Sesimizi Ankara’da duyan, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taksici esnafının geleceği için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

MAHMUT EKİNCİ

