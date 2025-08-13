Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye edildi

Türkiye günlerdir orman yangınlarınla mücadele ediyor. Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Söndürme çalışmaları devam ederken Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan Çankırı ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye ediliyor - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.

Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye ediliyor - 2. Resim

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye ediliyor - 3. Resim

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye ediliyor - 4. Resim

ÇANKIRI

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İlçeye bağlı Hüyük köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kabus sürüyor! Mersin'de orman yangını, 3 mahalle tahliye edildi - 5. Resim

DENİZLİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 121 personel sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

