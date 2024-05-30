Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kaçak yapıda ilginç protesto! Çatıya çıkıp ölüme davetiye çıkardılar!

Kaçak yapıda ilginç protesto! Çatıya çıkıp ölüme davetiye çıkardılar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yıldırım Belediyesi, Kaçak Yapı, Çevik Kuvvet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinin ardandan kaçak ve depreme dayanıksız binalarla yurt geneli çalışmalar sürüyor. Bursa’da bulunan kaçak bir binanın depreme dayanıksız olması vatandaşları yıldırmadı. Daha önce 4 defa yıkılan bina yetkililer tarafından 5. kez müdahale edilmek istenince bina sakinleri ölümcül bir protestoya imza attı.

Bursa Merkez’deki Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak bir bina tespit edildi. Daha önce 4 kez yıkılan yapı Yıldırım Belediyesi ekipleri tekrar yıkım için dozerleri çalıştırdı. Ancak bunu gören bina sakinlerinin eylemi, çevik kuvvet ekipleri olay yerine topladı.

Kaçak yapıda ilginç protesto! Çatıya çıkıp ölüme davetiye çıkardılar! - 1. Resim

ÇATIDA ÖLÜME DAVETİYE

Yıkılması gereken kaçak yapıda bina sakinlerinin ilginç protestosu ölüme davetiye çıkardı. "5. defa yıkılmasın" diyerek çatıya çıkarak direndiler. Zaman zaman etrafa bıçak sallayan şahıs, polisin ikna çabaları sonrası aşağıya indi. Diğer aile üyeleri ise ikna edilirken kaçak yapının bir bölümü yıkıldı. Olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi.

Kaçak yapıda ilginç protesto! Çatıya çıkıp ölüme davetiye çıkardılar! - 2. Resim

Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyorYazar Azra Kohen'in skandal Filistin tartışması: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'de A takım kuruldu! Mehmet Aslan başdanışman oldu - GündemBaşdanışman olarak seçtiği isme dikkatCesedi parçalanmış halde bulunmuştu, katilinin kimliği kan dondurdu - GündemPendik'teki vahşette tutuklama!Bir buçuk metrelik yılanı elleriyle yakaladı - Gündem1 buçuk metrelik yılanı elleriyle yakaladıİstanbul'da yangın dehşeti! Ölü ve yaralılar var - Gündemİstanbul'da yangın dehşeti! Ölü ve yaralılar varİBB sosyal medyadan duyurdu! İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi - GündemŞehrin altında gizli tünel bulunduTürkiye'den Bulgaristan'a yol alıyordu, kilolarca eroinle gümrüğe takıldı! - GündemAracındaki kilolarca eroinle enselendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...