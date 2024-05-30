Kaçak yapıda ilginç protesto! Çatıya çıkıp ölüme davetiye çıkardılar!

6 Şubat depremlerinin ardandan kaçak ve depreme dayanıksız binalarla yurt geneli çalışmalar sürüyor. Bursa’da bulunan kaçak bir binanın depreme dayanıksız olması vatandaşları yıldırmadı. Daha önce 4 defa yıkılan bina yetkililer tarafından 5. kez müdahale edilmek istenince bina sakinleri ölümcül bir protestoya imza attı.

Bursa Merkez’deki Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak bir bina tespit edildi. Daha önce 4 kez yıkılan yapı Yıldırım Belediyesi ekipleri tekrar yıkım için dozerleri çalıştırdı. Ancak bunu gören bina sakinlerinin eylemi, çevik kuvvet ekipleri olay yerine topladı.

ÇATIDA ÖLÜME DAVETİYE

Yıkılması gereken kaçak yapıda bina sakinlerinin ilginç protestosu ölüme davetiye çıkardı. "5. defa yıkılmasın" diyerek çatıya çıkarak direndiler. Zaman zaman etrafa bıçak sallayan şahıs, polisin ikna çabaları sonrası aşağıya indi. Diğer aile üyeleri ise ikna edilirken kaçak yapının bir bölümü yıkıldı. Olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi.

Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı.