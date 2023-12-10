Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

10 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:40

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy'de alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarparak durabildi. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, bir sürücü ağır yaralandı.

Olay, 04.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı noktada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Kerem B., 34 FBC 34 plakalı cipiyle hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen Melike Çimen kontrolündeki 34 PB 538 plakalı otomobile arkadan vurdu. Çapmanın etkisi ile savrulan otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Melike Çimer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobile arkadan çarpan sürücü Kerem B., 0.79 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı sırada Range Rover marka aracın içinde bulunan Yusuf Benek, "biz kırmızı ışıkta bekliyorduk, arkamızda da Peugeot marka araç durdu. Denetim ileride yapılıyordu. Arkadan hızla gelen Mercedes marka bir araç önce arkamızdaki araca vurdu. O da bize vurdu" dedi.

MANİSA’DA ALKOL DENETİMİNDE 6 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ ALINDI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan alkol denetiminde 6'sı alkollü araç kullanmaktan toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 2 aracın trafikten men edildiği uygulamada 6 sürücünün de sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 18 BİN 220 LİRA PARA CEZASI

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atarak ilerleyen 22 RM 353 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu kent çıkışındaki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücü B.U'nun 1,87 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilin ön kısmında çok sayıda boş alkol şişesi olduğu gözlendi.

Sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 220 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.