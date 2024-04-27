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Kadıköy'de seçimi kaybetmişti! İşte Komünist Başkan'ın yeni işi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel Seçimleri'ne Kadıköy'den aday olarak giren Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim yenilgisinin ardından memleketi Tunceli'de arı yetiştiriciliği yapmaya başladı. 

2 dönem önce Tunceli'nin Ovacık ilçesinin belediye başkanlığını, geçen dönemde Tunceli Belediyesi'nin başkanlığını yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine İstanbul'un Kadıköy ilçesinden aday olarak girmişti. Anack "Komünist Başkan" olarak bilinen Maçoğlu, sandıktan istediği sonucu alamadı. 

ÜÇÜNCÜ OLDU

Kadıköy'de yüzde 68.78 ile CHP'nin adayı Mesut Köseoğlu seçilirken, AK Parti'nin adayı Veli Arslan yüzde 13.07 ile ikinci olmuştu. Komünist Başkan ise büyük umutlarla girdiği seçimde hayal kırıklığına uğramıştı. Yüzde 10.02 oranında oy alan Maçoğlu, üçüncü olmuştu. 

KOMÜNİST BAŞKAN'IN YENİ İŞİ 

Seçim yenilgisinin ardından memleketi Tunceli'ye dönem Maçoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Arı yetiştiriciliğine başlayan Maçoğlu paylaşımına, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız." notunu düştü.

"YENİ MESLEĞİNİZ HAYIRLI OLSUN" 

Maçoğlu'nun gönderisinin altına "Durduk yere siyasi hata yapıp tüm sempatinizi kaybettiniz", "Burası Kadıköy Özgürlük Parkı mı?", "Yeni mesleğiniz hayırlı uğurlu olsun", "Kürkçü dükkanı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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