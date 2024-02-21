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    Kadına yönelik şiddette yeni yol haritası: Üç milyon erkeğe yüz yüze eğitim verilecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kadına yönelik şiddette yeni yol haritası: Üç milyon erkeğe yüz yüze eğitim verilecek

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kadına yönelik şiddette yeni yol haritası belli oldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üç milyon erkeğe yüz yüze eğitim verilecek

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Aile içi ve kadına yönelik şiddetle kararlı mücadele devam ederken, mücadelenin etkinliğini daha da artırmak için 2024 yılı faaliyet planı hazırlandı.

    Yeni yol haritasına göre, aile mahkemesi dava süreçlerine ilişkin kamusal farkındalığın artırılması maksadıyla halka açık gün etkinlikleri yapılacak. 20 Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kurulacak. Bu yıl içerisinde “Aile ve Evlilik Okulu” projesi hayata geçirilecek. KADES uygulamasının, yıl sonuna kadar 6 milyon 600 bin kadının akıllı telefonlarına yükletilmesi sağlanacak.

    Belirlenecek pilot şehirlerde Kadın Tıbbi Destek Birimi açılacak. “Kadına El Kal-Ka-Maz” kampanyası çerçevesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme amacıyla üç milyon erkeğe yüz yüze eğitim verilecek. Nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın konukevi açmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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