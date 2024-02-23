Kadınlar evlerinde bile güvende değil! Eski erkek arkadaşı benzin döküp ateşe verdi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Şubat 2024 22:12 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 22:14 - Güncelleme:

Kocaeli, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kadına şiddetin son adresi Kocaeli oldu. B.U. isimli erkek S.K. isimli kadının evini gece yarısı benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede söndürülürken kaçan zanlı her yerde aranıyor.