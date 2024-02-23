Kadınlar evlerinde bile güvende değil! Eski erkek arkadaşı benzin döküp ateşe verdi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kadına şiddetin son adresi Kocaeli oldu. B.U. isimli erkek S.K. isimli kadının evini gece yarısı benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede söndürülürken kaçan zanlı her yerde aranıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'barışma teklifinin reddedilmesi' bahanesinin arkasına sığınan B.U. isimli erkek, gece saatlerinde S.K. isimli kadının evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı.
Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, B.U.'nun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı