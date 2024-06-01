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Kağıthane'de üniversite öğrencisi Aslıhan'ı bıçaklayan şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kağıthane&#039;de üniversite öğrencisi Aslıhan&#039;ı bıçaklayan şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadına Şiddet, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.

Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, yeni taşınan arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından canice bıçaklanmış, genç kız, belinden ağır yaralanmıştı.3 organı da zarar gören Aslıhan'ı bu hale getiren ve bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı caniyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını "Gereği yapıldı" ifadeleri ile duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.’nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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