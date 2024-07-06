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Kağıthane'de yaşan genç kız aldatan sevgilisini intikam için önce dövdü sonra bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kağıthane&#039;de yaşan genç kız aldatan sevgilisini intikam için önce dövdü sonra bıçakladı
Kağıthane, Aldatma, Şiddet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de yaşayan 17 yaşındaki E.K., erkek arkadaşı Ömer K. tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra inanılmaz bir intikam aldı. "Konuşacağız" diyerek erkek arkadaşını buluşmaya çağıran gen kız, 22 yaşındaki Ömer K.'yı önce darbetti, ardından bacağından bıçakladı.

Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti sonrada bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralarda yansırken, hastaneye kaldırılan genç, sevgilisi kızdan şikayetçi olmadı.

Kağıthane'de yaşan genç kız aldatan sevgilisini intikam için önce dövdü sonra bıçakladı - 1. Resim

ALDATAN SEVGİLİSİNİ KONUŞACAĞIZ DİYE ÇAĞIRDI

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı.

Kağıthane'de yaşan genç kız aldatan sevgilisini intikam için önce dövdü sonra bıçakladı - 2. Resim

ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü. Sevgilisi darbedip bıçakladı Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı.

Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kağıthane'de yaşan genç kız aldatan sevgilisini intikam için önce dövdü sonra bıçakladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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