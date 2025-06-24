Kalabalık koğuşta kalana tazminat! Sekiz kişilik odada 27 kişi yaşıyordu

Devlet, sekiz kişilik odada 27 mahkûmla birlikte kalan, ikinci bir battaniye verilmeyen, ailesinin getirdiği eşyaları alamayan davacıya 100 bin lira tazminat ödeyecek.

YEŞİM ERASLAN -Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevleri şartlarına ilişkin çarpıcı bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bir mahkûmun beş yıl kaldığı cezaevinde kalabalık koğuş, kötü şartlar ve ailesi tarafından kendisine getirilen kıyafetlerin teslim edilmemesi sebebiyle yaptığı başvurunun reddedilmesini hak ihlali saydı ve 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. AYM’nin gündemine yansıyan dava konusu olay İzmir T Tipi Cezaevinde yaşandı. Dosyada yer alan bir bilgiye göre, bir mahkûm, tutulduğu sekiz kişilik odada 27 kişinin kalmasına, ikinci bir battaniye verilmemesine, ailesinin getirdiği kişisel eşyalarına eski ve yeni ayrımı yapılarak etiketsizlerin cezaevine alınmamasına itiraz etti. İdare ve Gözlem Kurulu mahkûmun taleplerini reddetti.

Kararda, koğuşların kalabalık olması nedeniyle mahkûmlara bir battaniye verilmesinin uygun görüldüğü, kurum personeli ile benzer renkte olan kıyafetlerin hükümlülere teslim edilmediği de yer aldı. Mahkûmun karara itirazı Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinden dönünce dosya AYM’nin gündemine geldi. Anayasanın tutuklu ve hükümlülerin tutulma şartlarının da insan onuruna yakışır bir şekilde olmasını koruma altına aldığını belirten Yüksek Mahkeme, mahkûmun kalabalık bir koğuşta kalmasını hak ihlali saydı.

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