Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Önce eşini, sonra eşiyle tanıştıranı öldürmüş

Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Önce eşini, sonra eşiyle tanıştıranı öldürmüş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Önce eşini, sonra eşiyle tanıştıranı öldürmüş
Cinayet, Adli Tıp Kurumu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te eşini öldüren adamın, ardından kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Yedikule Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre D.U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua’yla tartışmış, ardından Zahra Nojioua’nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırmıştı.

KENDİSİNİ EŞİYLE TANIŞTIRANI DA ÖLDÜRMÜŞ

D.U. aynı akşam eşi ile kendisini tanıştıran Zahir Benferchiche'yi çalıştığı camide bıçakladı. Bir camide temizlik işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Zahir Benferchiche hayatını kaybetti.

Olayla ilgili konuşan görgü şahidi Burhan Aydemir, “Ölen kişinin Cezayir uyruklu olduğunu biliyoruz. Kendisi temizlik işçisi olarak caminin tuvaletlerine bakıyordu. Kendisini 3 yıldır tanıyorum. Pazar akşamı bıçaklanmış, bize de dün vefat ettiği bilgisi verildi" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sony'den beklenmedik karar! PlayStation Plus abonelik fiyatlarında indirim başladıTFF 1. Lig'de sürpriz ayrılık! Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesi feshedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan, "Sokak köpekleri uyutulacak mı?" sorusuna cevap - GündemAK Partili Yenişehirlioğlu'ndan, "Sokak köpekleri uyutulacak mı?" sorusuna cevapGözler bu davadaydı! Seçil Erzan davasında 'Fatih Terim' gelişmesi - GündemSeçil Erzan davasında 'Fatih Terim' gelişmesiDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Avrupa'ya İspanya'yı örnek alın çağrısı: Filistin'i devlet olarak tanıyın - GündemMadrid'den Avrupa'ya açık çağrı!Kamuda tasarruf şehit yakınlarından mı başladı? - GündemKamuda tasarruf şehit yakınlarından mı başladı?Aç kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu yaraladı - GündemAç kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu yaraladıMercedes hayatını kararttı, hukuk mücadelesi başlattı - GündemHayat karartan Mercedes!
Sonraki Haber Yükleniyor...