Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kadıköy'deki 'istek parça' cinayetinde mütalaa! Sanığın savunması ortaya çıktı

Kadıköy'deki 'istek parça' cinayetinde mütalaa! Sanığın savunması ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanığın müebbet hapsini istedi. Sanık savunmasında "Kendimi korumak için bıçağı çektim" dedi.

Kadıköy’de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz’ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istedi. Aymaz olumsuz cevap verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, maktulün Kadıköy iskelesinde müzik yaptığı sıradasanığın gelip elindeki içki şişesini bırakarak maktule bağırıp ondanşarkı çalmasını istediğini ve tarafların kısa süre sözlü diyaloğa girdiğini, sanığın yanında taşıdığı çakıyı çıkararak hedef alır şekilde önce boyun kısmına sonrasında ise göğüs böylesine savurup maktulü yaraladığını ve denize ittirdiğini belirtti. Sanığın da maktulün arkasından denize atlayıp sanığı kıyıya çektiğinin kaydedildiği mütalaada, Cihan Aymaz’ın hastanede vefat ettiği ve sanığın savunmalarına itibar edilemediği vurgulanarak, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Caymaz, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Mütalaaya katılmıyorum. Kendimi korumak için bıçağı çektim. Buna rağmen maktule saldırmadım, durdum. Bu husus kamera kayıtlarında görülmektedir. Maktul bana ‘seni var ya’ deyip bana doğru hamle yapınca ben bıçağı savurdum. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme, sanık Mehmet Caymaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajıOyun salonuna uzun namlulu saldırı! Vatandaşların açıklaması şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı - GündemErdoğan'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajıZeytin için çıktığı ağaçtan düştü, canından oldu - GündemZeytin için çıktığı ağaçtan düştü, canından olduOyun salonuna uzun namlulu saldırı! Vatandaşların açıklaması şoke etti - GündemOyun salonuna uzun namlulu saldırı! "Korkuyoruz"Zonguldak’ta kaza: Kamyonun altında kalarak can verdi - GündemZonguldak’ta kaza: Kamyonun altında kalarak can verdiİstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var - GündemTEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdiOn binlerce kişi Alman vatandaşı oldu: İkinci sırada Türkiye var - GündemAlmanya rekor sayıda vatandaşlık verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...