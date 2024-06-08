Kanlar içinde bulundu! Genç kadının feci ölümü kocasını şoka soktu

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple feci bir şekilde öldürüldü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kocasının evde kanlar içinde bulduğu kadının boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Nur El Süleyman, bir vahşi tarafından feci bir şekilde öldürüldü. Süleyman'ın evde kanlar içinde yattığını gören kocası yaşadığı şokun ardından durumu polis ekiplerine haber verdi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur El Süleyman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA BİR BAŞINA KALDI

Polis ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çekilen bir fotoğraf, babanın tüm çaresizliğini gözler önüne serdi. İki yaşındaki bebeğiyle öylece bir başına kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.