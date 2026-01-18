Kar kalınlığı 10 santimi aştı, ekipler teyakkuza geçti
- Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor ve kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 cm'ye ulaştı.
- Düzce Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
- Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
EKİPLER TEYAKKUZDA
Ulaşımda aksamalara engel olmak amacıyla Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle yüksek kesimler ve eğimli yollar üzerinde önlem alan ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için yoğun mesai harcıyor.
VATANDAŞLARA TRAFİK UYARISI
Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği bulundurmaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.