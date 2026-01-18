Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ulaşımda aksamalara karşı belediye ekipleri teyakkuzda

Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Ulaşımda aksamalara engel olmak amacıyla Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle yüksek kesimler ve eğimli yollar üzerinde önlem alan ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

VATANDAŞLARA TRAFİK UYARISI

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği bulundurmaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

