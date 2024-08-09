Karaman’da polis, intihar girişimini böyle engelledi

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Ağustos 2024 21:31 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 21:47 - Güncelleme:

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Karaman’da henüz bilinmeyen bir nedenle intihara kalkışan yabancı uyruklu bir kadın, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek çıktığı pencereden aşağı indirildi. Kadın, sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.