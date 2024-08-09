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Karaman’da polis, intihar girişimini böyle engelledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da henüz bilinmeyen bir nedenle intihara kalkışan yabancı uyruklu bir kadın, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek çıktığı pencereden aşağı indirildi. Kadın, sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde bulunan 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın 4. katında yaşandı.

DAİRENİN PENCERESİNE ÇIKTI

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.K. (29) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin penceresine çıktı.

EKİPLER GÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi olası bir atlama durumuna karşı hazır bekleyerek pencerenin altına branda açtı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri de penceredeki kadını ikna etmek için konuşmaya başladı. R.K., polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek pencereden indirildi.

R.K. daha sonra olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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