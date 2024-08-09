Samsun’da motokurye, patronuna giden parayı yol üstünde gasp etti!
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da bir dönercide motokuryelik yapan O.E.E., yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti. Yargılandığı mahkemece tutuklanan motokurye 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mart ayında meydana gelen olayda, dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E.E. yüzüne kar maskesi takarak aynı iş yerinde çalışan diğer bir kurye E.K.'yi takip edip önünü kesti.
BIÇAK ÇEKEREK GASP ETTİ!!
Ardından E.K’nin patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti.
4 YIL 7 AY HAPİS!
E.K. bağırarak çevreden yardım isterken, kaçan O.E.E.'yi kovalamaca sonucu bekçiler yakaladı. Yargılandığı mahkemece tutuklanan motokurye 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı