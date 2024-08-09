Samsun’da motokurye, patronuna giden parayı yol üstünde gasp etti!

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Ağustos 2024 19:53 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 19:58 - Güncelleme:

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Samsun'da bir dönercide motokuryelik yapan O.E.E., yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti. Yargılandığı mahkemece tutuklanan motokurye 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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