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Samsun’da motokurye, patronuna giden parayı yol üstünde gasp etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun’da motokurye, patronuna giden parayı yol üstünde gasp etti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir dönercide motokuryelik yapan O.E.E., yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti. Yargılandığı mahkemece tutuklanan motokurye 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mart ayında meydana gelen olayda, dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E.E. yüzüne kar maskesi takarak aynı iş yerinde çalışan diğer bir kurye E.K.'yi takip edip önünü kesti.

BIÇAK ÇEKEREK GASP ETTİ!!

Ardından E.K’nin patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti.

4 YIL 7 AY HAPİS!

E.K. bağırarak çevreden yardım isterken, kaçan O.E.E.'yi kovalamaca sonucu bekçiler yakaladı. Yargılandığı mahkemece tutuklanan motokurye 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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