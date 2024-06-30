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Kartal'da korkutan anlar! Duyan bomba sandı, 4 katlı apartman tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Apartman, Tüp Patlaması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal'da bir dairenin mutfak kısmındaki tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, 4 katlı apartman tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartal Esentepe Mahallesi Kayakent Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı. Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da korkutan anlar! Duyan bomba sandı, 4 katlı apartman tahliye edildi - 1. Resim

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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