Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkutan anlar! Patlama sesleri duyuldu... Çatıların alev alev yandığı anlar kamerada

İstanbul'da korkutan anlar! Patlama sesleri duyuldu... Çatıların alev alev yandığı anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Yangın, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Tuzla'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer binaların çatılarına sıçradı. Çatıların alev alev yandığı anlar ve patlama sesleri kameraya yansıdı.

Türkiye'nin dört bir yanı alevlere teslim oldu. İzmir, Kahramanmaraş, Muğla ve Karaman'da çıkan yangınların ardından İstanbul'da da yangın çıktı. Tuzla'da bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler yandaki başka bir binanın çatısına da sıçrarken, ara ara patlama seslerinin duyulduğu yangında çatılarda hasar oluştu. Çatıların alev alev yandığı anlar ve patlama sesleri kameraya yansıdı.

ÇATIDA ÇIKAN YANGIN DİĞER BİNALARA SIÇRADI

Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Öztunç Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında saat 16.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada kıvılcımların sıçramasıyla straforlar yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale edemeyince olay itfaiyeye bildirildi. Alevler yan binanın çatısına da sirayet etti.

İstanbul'da korkutan anlar! Patlama sesleri duyuldu... Çatıların alev alev yandığı anlar kamerada - 1. Resim

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iki çatıdaki yangına da müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da korkutan anlar! Patlama sesleri duyuldu... Çatıların alev alev yandığı anlar kamerada - 2. Resim

Yangının çıkışı esnasında çatıda çalışma yapan Mehmet Memiloğlu, “Altında kıvılcımlar yandı. O şekilde yangın çıktı. Anlayamadık. Biz bu tarafa gelene kadar zaten suyu döktük ama birden alevlendi. Yaralı yok. İçeride köpük eşya olduğu için birden alevlendi. Bu yanınca karşı çatılara da sıçradı” dedi.

Öte yandan çatıların alev alev yandığı anlar ve patlama sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
EURO 2024'te skandal! İsviçreli taraftarlar Türk esnafa saldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den FETÖ'ye operasyon! 7 kişi yakalandı - GündemMSB'den FETÖ'ye operasyon! 7 kişi yakalandıMeteoroloji'den son dakika rapor geldi! İstanbul, Ankara, İzmir... 19 il alarm verdi - Gündemİstanbul, Ankara, İzmir... 19 il alarm verdiİstanbul'da korku dolu anlar! Yol çöktü, forklift çukura düştü - GündemKorku dolu anlar! Yol çöktü, forklift çukura düştüDireksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı - GündemDireksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptıİzmir'in 4 bölgesi alevlere teslim! Yangın Kuşadası'na da sıçradı - Gündemİzmir'in 4 bölgesinde yangın! Alevler Aydın'a da sıçradıİzmir, Kahramanmaraş, Muğla ve Karaman'da alevlerle mücadele! Mahalle boşaltıldı, otoban kapatıldı - Gündem4 ilde alevlerle mücadele!
Sonraki Haber Yükleniyor...