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Kastamonulu Şeref Çakıroğlu'nun arkadaş vefası canından etti! Ölen arkadaşına yardım bulmaya gitmişti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonulu Şeref Çakıroğlu&#039;nun arkadaş vefası canından etti! Ölen arkadaşına yardım bulmaya gitmişti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutarken fenalaşıp hayatını kaybeden arkadaşı için yardım çağırmak isterken düşerek yaralanan vatandaş, olaydan 5 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Cide ilçesi Gökçekale mevkiinde uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zekir Uğur, rahatsızlanarak öldü. Yanında bulunan yakın arkadaşından da günler sonra acı haber geldi.

Kastamonulu Şeref Çakıroğlu'nun arkadaş vefası canından etti! Ölen arkadaşına yardım bulmaya gitmişti - 1. Resim

ARKADAŞI İÇİN YARDIM ÇAĞIRMAYA GİTMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zeki Uğur, rahatsızlığı sebebiyle fenalaştı. Arkadaşına yardım çağırmak için engebeli araziden çıkmaya çalışan olta balıkçısı Şeref Çakıroğlu da düşerek yaralandı. Yaralı Şeref Çakıroğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı amatör balıkçılardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Zeki Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı haldeki Şeref Çakıroğlu ise Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kastamonulu Şeref Çakıroğlu'nun arkadaş vefası canından etti! Ölen arkadaşına yardım bulmaya gitmişti - 2. Resim

5 GÜN SONRA FENALAŞARAK ÖLDÜ

Çakırloğlu, geçirdiği kazadan 5 gün sonra evinde hayatını kaybetti.

Kastamonulu Şeref Çakıroğlu'nun arkadaş vefası canından etti! Ölen arkadaşına yardım bulmaya gitmişti - 3. Resim

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu'nun cenazesinin İnebolu ilçesinde ikindi namazını müteakiben İnebolu Yeni Camiinde kılınacak cenaze namazına müteakiben Musa köyündeki aile kabristanına defnedilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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