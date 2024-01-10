Kazada hayatını kaybeden gencin 'Helallik almadan ölmeyin' paylaşımı gündem oldu

10 Ocak 2024 23:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 23:52

Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde, Trabzon istikametine giden D.K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon istikametinden Giresun istikametine seyir halindeki Ercan Gül (34) yönetimindeki araç, Eynesil’in şehir merkezinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HELALLİK ALMADAN ÖLMEYİN

Kazada hayatını kaybeden Ercan Gül’ün sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Gül’ün bir süre önce yaptığı, "Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak” paylaşımı dikkat çekti.