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    Kazada hayatını kaybeden gencin 'Helallik almadan ölmeyin' paylaşımı gündem oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ercan Gül’ün, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Gül'ün, "Helallik almadan ölmeyin" sözleri dikkat çekti.

    Kazada hayatını kaybeden gencin &#039;Helallik almadan ölmeyin&#039; paylaşımı gündem oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde, Trabzon istikametine giden D.K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon istikametinden Giresun istikametine seyir halindeki Ercan Gül (34) yönetimindeki araç, Eynesil’in şehir merkezinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kazada hayatını kaybeden gencin 'Helallik almadan ölmeyin' paylaşımı gündem oldu

    HELALLİK ALMADAN ÖLMEYİN

    Kazada hayatını kaybeden Ercan Gül’ün sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Gül’ün bir süre önce yaptığı, "Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak” paylaşımı dikkat çekti.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaHelallik
    Haberler > Gündem > Kazada hayatını kaybeden gencin 'Helallik almadan ölmeyin' paylaşımı gündem oldu
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