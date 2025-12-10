Isparta’da başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan çoban Ferdi Özdemir’in kayıp başını arama çalışmaları sürerken, korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlılarının Özdemir’in öldürdükten kısa süre sonra olay yerine gelip başı aldıkları ihtimali güçlendi. Yeni görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

4 Aralık’ta Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde dağlık alanda bulunan yanmış araç ve yanındaki başı kesilmiş cesedin 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir’e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

BAŞI KESİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU

Korkunç vahşet sonrasında kayıp olan başı arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmalarının 6.gününde yeni görüntülere ulaşıldı. Olay yerini uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydı tespit edildi.

Yanmış aracın sahibi başı kesilmiş halde bulunmuştu

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde Özdemir aracının kişi ya da kişiler tarafından el fenerleriyle durdurulduğu,

Ardından yakıldığı anların görüldüğü,

Ancak görüntülerin uzaklık ve karanlık nedeniyle hem plakaları hem de şüphelileri net göstermediği kaydedildi.

Kesik başı arama çalışmaları 6 gündür sürüyor

Kan donduran olayda, katil zanlılarının bölgeden ayrılıp kısa süre sonra yeniden olay yerine döndükleri tespit edildi. Kesilen başın olay sonrası alındığı ihtimali ise güçlendi.

Kayıp başı arama çalışmaları genişletildi, köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar gerçekleştirildi.

39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir

NELER OLDU?

Ferdi Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Özdemir'in saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görülmüştü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ferdi kardeşimiz vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti. Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor. Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram" mesajını vermişti.

‘Kesik baş’ cinayetinde yeni görüntü! Dakikalar sonra dönüp geri almışlar

