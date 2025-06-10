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Kıbrıs Gazisi Sadi Öztabağ'dan acı haber! Son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kıbrıs Gazisi Sadi Öztabağ&#039;dan acı haber! Son yolculuğuna uğurlandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Sadi Öztabağ 73 yaşında hayatını kaybetti. Öztabağ, Bolu’da düzenlenen törenin ardından Türk bayrağına sarılı tabutla ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılarak gazi unvanı alan 73 yaşındaki Sadi Öztabağ yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Öztabağ’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.

Merhum gazi için Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztabağ’ın ailesi, yakınları, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sadi Öztabağ’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşındı. Gazi Öztabağ, dualar eşliğinde Karaköy Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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