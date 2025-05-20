Kıbrıs Gazisi Osman Şenlik'ten acı haber! Eşi de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Osman Şenlik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan eşi Şerife Şenlik de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şenlik, yarın askeri törenle toprağa verilecek.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Osman Şenlik, bir süredir nefes darlığı şikayeti nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz Pazar günü durumu aniden ağırlaşan Şenlik, ambulansla kentteki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Gazi Şenlik, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından doktorların müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
ACI HABERİ ALAN EŞİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Osman Şenlik’in cenazesi Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yarın öğle namazını müteakip Altınova Mahalle Mezarlığı'nda askeri törenle defnedileceği bildirildi.
Gazinin vefat haberini alan 75 yaşındaki eşi Şerife Şenlik ise üzüntüye dayanamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şenlik'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.