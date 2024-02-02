Kiliseye saldırıda yeni detaylar: İşte DEAŞ'lıların 'örgütsel toplantı' yaptıkları ev!

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yönelik 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında saldırıyı üstlenen DEAŞ'lıların 'örgütsel toplantı' gerçekleştirdikleri iddia edilen Kayseri'deki müstakil ev görüntülendi. Müstakil evin görünmemesi için önüne çekilen branda dikkat çekti. Polislerin, evde kiracı olarak oturan çiftin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, hücrenin Kayseri'de 5 Ocak’ta içeriği tam olarak tespit edilemeyen, ancak örgütsel olduğu değerlendirilen söz konusu illegal faaliyetin arkasını araştırırken, zanlıların izine 7 Ocak’ta aynı şehirde bir kez daha rastlandı. Buna göre saldırıyı gerçekleştirenlerin kilit isimlerinden David T., Amırjon K. ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K.D. ile Temurbek M.U.E., eylemden günler önce 5 Ocak tarihinde buluşarak 34 LP ve 34 FOU plakalı 2 araçla İstanbul’dan yola çıktı.

Şifreleri yavaş yavaş çözüme kavuşan hücrenin, Kayseri’ye geçtikleri anlaşılan hücre üyelerini, orada karşılayan “Abdullah” kod adlı Amenullah H., Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adreste götürdü. Söz konusu adreste örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, bu kez 7 Ocak tarihinde 05.36 ve 17.18 saatleri arasında Kayseri Melikgazi’de güvenlik güçleri tarafından bilinen bir otelde buluştukları kaydedildi.

Otelde Amırjon K. ile beraberindeki Rasul A., Davıd T., Omadbek D. ve Temurbek E. adlı hücre üyeleri 205 numaralı odada, Omadbek D. ve Temurbek E.’nin ise otelin 305 numaralı odasını bir araya geldikleri tespit edildi.

O EV GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırıyı gerçekleştiren şebekenin örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri iddia edilen Kayseri'deki müstakil ev görüntülendi. 5 ay önce kiraya verildiği, yabancı uyruklu bir çiftin yaşadığı öğrenilen evin görünmemesi için bahçesine çekilen branda da dikkat çekti. Ayrıca, çiftin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

MAHALLELİLER DE ŞAŞKIN

Evin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak'ta yaşayan vatandaşlar da, olayı duyduktan sonra şaşırdıklarını dile getirdi. Sokak sakini M.Ç., “Bunlar buraya oturalı 5-6 ay kadar oldu. Gördükçe selam verirdik, o da selam alıyordu. Başka türlü pek samimiyetimiz yoktu. Gelen giden de yoktu. Bazen hanımıyla beraber gelirdi, bazen kendi 3 tekerlekli aracıyla gidiyordu. Gece gelip, gece gidiyordu. Gündüz hiç rast gelmiyordum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

Şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.

Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

Olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.