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    Kız meselesi yüzünden vurulan gencin babası konuştu: Utku'nun şu anda hayati tehlikesi devam ediyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Kız meselesi yüzünden vurulan gencin babası konuştu: Utku&#039;nun şu anda hayati tehlikesi devam ediyor
    Kız Meselesi, Kavga

    İstanbul'da kız meselesi yüzünden vurulan gencin babası yaralı oğlunun son durumu hakkında konuştu.

    Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan Utku Altun’un babası Vezir Altun, "Utku'nun şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Doktordan haber bekliyoruz. Kurşun akciğerinden girmiş sırtından çıkmış" dedi.

    Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde Pazar günü saat 15.30’da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G. ile Utku Altun (18), ‘kız meselesi’ yüzünden tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesiyle Utku Altun, arkadaşı olan B.G.’ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku Altun ve Ali N.’yi yaralamış ardından olay yerinden kaçmıştı.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, B.G. isimli şüpheli şahıs Atatürk Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali N.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan Utku Altun’un ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Öte yandan, Utku Altun’un babası Vezir Altun olay anını anlatarak B.G. isimli şahsın Altun'un çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Kurşunun akciğerinden girip sırtından çıktığını belirten baba Altun, doktorlardan haber beklediğini kaydetti.

    "UTKU'NUN ŞU ANDA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

    Utku Altun'un hayati tehlikesinin sürdüğünü dile getiren baba Vezir Altun, "Utku'nun şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Doktordan haber bekliyoruz. Kurşun akciğerinden girmiş sırtından çıkmış. Utku'yu vuran kişi çocukluk arkadaşı. Bir kız varmış ikisinin de arkadaşıymış. Vuran kişiyi dolduruşa getirmiş bunlar da birbirlerine telefon açmışlar gel konuşalım diye. Buluştukları zaman konuşma esnasında vuran kişi Utku'ya küfür ediyor. Utku'da çocuğa tokat atıyor. Daha sonra da çocuk silahı çıkartıp çocuğuma ateş ediyor. Hemen vuruluyor ve kaçmaya başlıyor. Çocuk şarjör değiştirip sağa sola ateş ediyor. 1 kişiyi de ellerinden vuruyor. O çocuğun da elleri kesilmiş" şeklinde konuştu.

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