Kızı TBMM'de işe başlamıştı! Mustafa Destici, Kübra Par'a canlı yayında sert tepki gösterdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı TBMM'de işe başlamış, maaşıyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı. Söz konusu iddialara gazeteci Kübra Par'ın konuğu olduğu canlı yayında cevap veren Destici, Par'ın sorduğu soruya sinirlendi. "İlk defa sizi böyle görüyorum" diyen Destici, "Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Özgül H. Destici'nin TBMM'de işe başladığı ve yüksek maaş aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu iddialara Destici, gazeteci Kübra Par'ın sunduğu programda cevap verdi. Kübra Par'ın sorusu üzerine yaşanan gergin an canlı yayına yansıdı.

DESTİCİ'DEN YÜKSEK MAAŞ İDDİALARINA CEVAP

BBP lideri Destici ilk olarak, kızıyla ilgili iddiaları cevap verdi. Destici, "Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre... Meclis'in çünkü özel bir kanunu var. Dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç TL maaş aldığını dün paylaştım. Bordrosuyla birlikte." şeklinde konuştu.

VEKİL KIZLARI EVLERİNDE Mİ OTURSUN

Destici, Kübra Par'ın "Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili, çocuklarını "Meclis'te çalışsın, tecrübe kazansın" diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız; siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun... Hiçbir yerde çalışmasınlar. Bunu da değerlendirelim."

Kübra Par'ın "Yoo, asla. Ne ilgisi var. O zaman her milletvekili kızını Meclis'te işe soksun. Her belediye başkanı çocuklarını çalıştığı belediyede işe soksun. 'Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var' deyip geçelim" diyerek cevap vermesi üzerine Destici, sert tepki gösterdi.

"TARAFLI YAYIN YAYPIYORSUNUZ"

Kübra Par'ı ilk defa böyle gördüğünü söyleyen Destici, kasıtlı bir yayın yapıldığını belirterek tepki gösterdi. Destici şöyle konuştu:

"Kübra Hanım, siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de ilk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem, dün de söyledim, ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım. Siz de takip ediyorsunuz. Hep doğruları söyledim.

Hep yoksulun, fakirin, asgari ücretlinin, her kesimin, ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi usul, yasa, yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir."