KKTC'de seçim yarışı başlıyor! Üç parti destekledikleri adayı açıkladı

Koalisyon hükümetini oluşturan UBP, DP ve YDP, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için ortak aday olarak destekleme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasi hareketlilik hız kazandı. Koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ikinci dönem adaylığını desteklediklerini açıkladı.

Lefkoşa’daki Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve “Sağduyu Mutabakatı” adı verilen etkinlikte üç parti temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik” ifadelerine yer verildi.

"RUM TARAFININ ÇÖZÜMSÜZLÜK DAYATMASINA KARŞI DURUŞ NET"

Ortak açıklamada, Tatar’ın izlediği iki devletli çözüm politikası vurgulanarak, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkına dayandığı belirtildi. "Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü'nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir" denildi.

Ayrıca, “Birlikte Tamız, Birdir Davamız” sloganıyla halk sağduyuya davet edildi.

KKTC'DE SEÇİM EKİM AYINDA

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Ekim 2025’te yapılması planlanıyor.

Üç partinin erken desteği, seçim yarışının şimdiden şekillenmeye başladığını gösteriyor.