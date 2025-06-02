Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KKTC'de seçim yarışı başlıyor! Üç parti destekledikleri adayı açıkladı

KKTC'de seçim yarışı başlıyor! Üç parti destekledikleri adayı açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KKTC&#039;de seçim yarışı başlıyor! Üç parti destekledikleri adayı açıkladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Koalisyon hükümetini oluşturan UBP, DP ve YDP, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için ortak aday olarak destekleme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasi hareketlilik hız kazandı. Koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ikinci dönem adaylığını desteklediklerini açıkladı.

Lefkoşa’daki Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve “Sağduyu Mutabakatı” adı verilen etkinlikte üç parti temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik” ifadelerine yer verildi.

KKTC'de seçim yarışı başlıyor! Üç parti destekledikleri adayı açıkladı - 1. Resim

"RUM TARAFININ ÇÖZÜMSÜZLÜK DAYATMASINA KARŞI DURUŞ NET"

Ortak açıklamada, Tatar’ın izlediği iki devletli çözüm politikası vurgulanarak, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkına dayandığı belirtildi. "Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü'nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir" denildi.

Ayrıca, “Birlikte Tamız, Birdir Davamız” sloganıyla halk sağduyuya davet edildi.

KKTC'DE SEÇİM EKİM AYINDA

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Ekim 2025’te yapılması planlanıyor.

Üç partinin erken desteği, seçim yarışının şimdiden şekillenmeye başladığını gösteriyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

33 milyar sterlinlik anlaşma için 50 yıllık diplomasi değişti! İngiltere'den Kuzey Afrika'da kritik adımTel Aviv'de uçuşlar durdu! Yemen'den füze yağmuru
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li Muğla Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava! - GündemCHP'li Muğla Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye dava!Bakan Fidan'dan İstanbul'da barış zirvesi mesajı: Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici - GündemBakan Fidan'dan İstanbul'da barış zirvesi mesajıÖzgür Özel hakkında suç duyurusu! 'Utanç duyulacak..." demişti, o rektör harekete geçti - Gündem'Utanç duyulacak..." demişti, o rektör harekete geçtiİstanbul Barış Müzakereleri'nin ardından hız kesmedi! Bakan Fidan BM sekreteri ile görüştü - GündemBakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyorRusya-Ukrayna görüşmelerinde kilit rolde! ABD Büyükelçisi Barrack'dan Türkiye'ye övgü - GündemABD Büyükelçisi Barrack'dan Türkiye'ye övgüKayseri Gazeteciler Cemiyeti: "Meslektaşlarımızın baskılara maruz kalması ürkütücü bir hal almaya başladı" - GündemKayseri Gazeteciler Cemiyeti: "Meslektaşlarımızın baskılara maruz kalması ürkütücü bir hal almaya başladı"
Sonraki Haber Yükleniyor...