Bakan Şimşek'ten KKTC çıkarması! Resmi temaslarda bulunacak

Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mayıs 2025 09:15 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 09:19 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yavru Vatan'a gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Şimşek, "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek, bugün Lefkoşa'da resmi görüşmeler gerçekleştirecek. ERSİN TATAR TARAFINDAN KABUL EDİLECEK KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de görüşecek. ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak Şimşek'in, burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor. KKTC'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Şimşek, temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin