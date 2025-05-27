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Bakan Şimşek'ten KKTC çıkarması! Resmi temaslarda bulunacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Şimşek&#039;ten KKTC çıkarması! Resmi temaslarda bulunacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yavru Vatan'a gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Şimşek, "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek, bugün Lefkoşa'da resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

ERSİN TATAR TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de görüşecek.

ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK 

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak Şimşek'in, burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

KKTC'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK 

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Şimşek, temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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