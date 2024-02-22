Komşunu darp edip küfürler yağdırmıştı! Polat çiftine 11 yıla kadar hapis talebi

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadıkları kavgayla ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralama suçundan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan dolayı 5 Kasım tarihinde tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturması tamamlandı.

PARK KRİZİ YAŞANDI

2 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda, Polat çifti ile komşuları arasında park krizi yaşandı. Çifte yakın bir villada oturan komşuları Metin A., Polat çiftine gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi sebebiyle aracını park edemeyince aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı. O sırada Engin Polat için düzenlenen partide konuk olarak bulunan Songül S.’nin bebeği ateşlenince doktora götürülmek istendi fakat Metin A.'nın park ettiği araç sebebiyle geçiş yapılamadı.

KÜFÜRLER YAĞDIRIP DARP ETTİ

Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti. Komşuyu ikna etmek için Engin Polat Metin A'nın evine gidip komşusuna küfürler yağdırdı. Yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Engin Polat komşusu Metin A.'yı darp etti.

8-11 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Adliyeye intikal eden dava ile ilgili savcılık soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.