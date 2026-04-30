İstanbul'da 19 Mart’ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde; Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun müebbeti istenmişti. Kundakçı ailesi iddianamenin iadesini talep ederek; Kadayışçıoğlu'nun 'kasten öldürme'den değil 'tasarlayarak öldürme' ile suçlanmasını istedi.

Geçtiğimiz ay İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Canbay'la bulunduğu araç içerisinde silahlı saldırıya uğramıştı. Kundakçı hayatını kaybederken katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, İzzet Yıldızhan dahil çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlandı. İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun “Kasten adam öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan’ın “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’na ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı

İDDİANAMEYE İTİRAZ ETTİLER

Bugünse dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istenirken, maktulün ailesi bu değerlendirmeye itiraz etti. İtirazda, olayın "tasarlayarak öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuldu.

Dilekçede yer alan ifadelere göre, şüphelinin olay anında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla da desteklendiği belirtildi. Bu nedenle eylemin ani değil, planlı olduğuna dikkat çekildi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Aile iddianameye itiraz etti

CANBAY'IN 'TANIK' OLARAK YER ALMASINI DA İSTEMEDİLER

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin hedefinin Vahap Canbay olduğu ve bu 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği ifade edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Aile iddianameye itiraz etti

Müşteki vekili tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, soruşturma aşamasında yapılan değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu vurgulanarak, iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.

