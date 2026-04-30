Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumuna katıldı. Adalı, "Hakkı Yeten, bize kuşaktan kuşağa aktarılacak 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesini aşıladı" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer alan ve aynı zamanda avukat olan Hakkı Yeten'in anısına spor hukuku sempozyumu gerçekleştirildi. Tüpraş Stadı'ndaki sempozyuma; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Sayın, Divan Kurulu Üyesi Rasim Kara ve avukatlar katıldı.

"HAKKI YETEN ADALETİN TEMSİLCİSİ OLMAKTAN VAZGEÇMEDİ"

Açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı, "Baba Hakkı Yeten, sahalarda da adaletin temsilcisi olmaktan asla vazgeçmedi. Bize de kuşaktan kuşağa aktarılacak 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesini aşıladı. Beşiktaş ondan aldığı bu düsturla hep hakkıyla kazandı. Eşitliğe, adalete, hak edilmiş başarılara, sporda ve hayatta doğrulara inanmaktan hiç vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı

"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK GÜCÜ SİZLERSİNİZ"

Siyah-beyazlı kulübün adil oyunun temsilcisi olmaya devam edeceğine vurgu yapan Adalı, "Beşiktaş bugün sahip olduğu erdemi ve duruşu Baba Hakkılardan, Süleyman Sebalardan, onların sahip olduğu bu ahlak ve hakkaniyetten aldı. Bundan sonra da aynı çizgiyi korumaya, adil ve güzel oyunun en önde gelen temsilcisi olmaya, Beşiktaş ahlakına sahip sporcular ve bireyler yetiştirerek sahip olduğu değerleri yaşatmaya devam edecek. Beşiktaş'ın bu alandaki en büyük gücü de sizlersiniz. Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hakkını korumak, sahalarda ve hayatın her alanında adaleti, hakkaniyeti sağlamak sizlerin emeğiyle mümkün olacak" dedi.

Beşiktaş Başkanı Adalı, konuşmasının ardından Hakkı Yeten'in yeğeni Sibel Oymak'a çiçek ve plaket hediye etti.

Sibel Oymak

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen, konuşmasında Hakkı Yeten'in saha içinde adalet sembolü olduğunu ve hakemlerin dahi fikrine başvurduğunu kaydetti.

