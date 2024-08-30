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Küçükçekmece'deki ölümlü metrobüs kazası soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Dün yakalanan 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki metrobüs kazasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin de yaralandığı kazada yeni gözaltılar yaşandı.

Küçükçekmece'deki ölümlü metrobüs kazası soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı - 1. Resim

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. 

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Küçükçekmece'deki ölümlü metrobüs kazası soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı - 2. Resim

KAZA GÜNÜ GÖZALTINA ALINANLARDAN 2'Sİ SALIVERİLDİ

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü. Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş,

D.M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.

Küçükçekmece'deki ölümlü metrobüs kazası soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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