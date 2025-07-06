Kurtaran ile durmak yok! Türk savunma sanayisinden bir adım daha

Ramsa Savunma, topçu silahlarında yaşanan tutukluk sorunlarına hızlı ve güvenli müdahale için geliştirdiği Kurtaran-2 sistemiyle dikkat çekiyor. Bu insansız ve uzaktan kumandalı sistem, mühimmat sıkışmalarını güvenli şekilde çözüp silahı yeniden kullanıma hazır hale getirerek muharebe sahasında operasyonel sürekliliği sağlıyor.

Turalı Grup bünyesinde faaliyet gösteren Ramsa Savunma ve Havacılık, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu özgün yüksek teknoloji ürünler ve alt sistemler geliştirmek ve üretmek için çalışmalar yürütüyor.

YENİ SİSTEM: KURTARAN-2

Şirket, askeri uzmanlık bilgisine sahip kadrolarının deneyimlerinden yola çıkarak Kurtaran Mühimmat Çıkarma Sistemi geliştirdi ve bunu bir ürün ailesine dönüştürdü.

Sahadaki ihtiyaçlara hızlı cevap vermek için önce Kurtaran-1 geliştirilip kullanıma sunuldu. Bu süreçte elde edilen kazanımlar ve tespit edilen yeni ihtiyaçlar için Kurtaran-2 ismi verilen yeni bir sistem geliştirildi.

Ateş Destek Birliklerinin muharebe sahasında, atış, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinde icra ettikleri görevi kesintisiz ve emniyetli bir surette yapmalarına katkı sağlayan Kurtaran-2, aynı zamanda faaliyet öncesi, sırasında ve sonrasında ilave bir mürettebata ihtiyaç duymadan silahın kısa sürede ve etkin bakımına imkan veriyor. Sistem; hafif, paletli, uzaktan komuta edilen, görevini en kısa sürede insansız ve emniyetli şekilde yapabilen gelişmiş inovatif bir ürün olarak dikkati çekiyor. Kurtaran-2, yatık mermi yollu her cins ve çaptaki topçu silah sistemleri için kullanılabilecek.

TÜM ORDULAR İÇİN İHTİYAÇ

Ordularda mevcut olan konvansiyonel ateş destek unsurlarının atış süratinin devamlılığı ve bakımı ortak ihtiyaç bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Ateş Destek Planı'nda atış hedefleri, atış süratleri ve atış süreleri belirtilen topçu birliklerinin silahlarının tutukluk yapması halinde, düşmanı taciz, baskı altında tutma ve etkisiz hale getirmeye yönelik sürekli ateş desteği sağlama görevi zaman zaman sekteye uğrayabiliyor.

Muharebe Destek Birlikleri envanterinde olan yatık mermi yollu atış yapan 105 mm, 155 mm, 175 mm ve 203 mm çapındaki topçu birliklerindeki toplarda tutukluk yaşanabiliyor.

Tutukluk; topçu mühimmatı ve/veya barut haklarındaki kusurlar nedeniyle mühimmatın namluda sıkışması, silahın namlusunun atış öncesi sırası ve sonrasında temizlenmemesi nedeniyle gaz ve barut artıklarının namluda birikmesiyle mühimmatın sıkışması ve ateşleme sistemindeki mekanik hatalarla meydana geliyor. Tutukluğun nedeni ne olursa olsun topçu silahının en kısa sürede faal hale getirilmesi gerekiyor.

Namluda patlamamış bir mühimmatın kalması atışı kestiği gibi yanlış bir müdahaleyle patlaması halinde topçu mürettebatının can güvenliği için tehdit oluşturuyor.

Silahın atıl kalması, mürettebatın atıl kalması, mühimmatın imha edilmesi mecburiyeti ilave lojistik planlama ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor.

Kurtaran-2, bu durumlarda uzaktan kontrol edilerek muharebe, tatbikat, atış ve eğitimlerde olası tutukluklara en kısa zamanda ve süratle müdahale imkanı sağlayarak silah sistemini hızla faal hale getiriyor. Bu sayede muharebe sahasında mühimmatın çıkarılamaması durumunda silah sisteminin görev dışı kalması veya duruma göre düşmanın eline geçme ihtimaline karşı imha edilmesi ihtimali de ortadan kalkıyor.

Paletli olması sayesinde araziye uyum sağlayan Kurtaran-2, ilave bir güç bağlantısına ihtiyaç duymadan uzaktan komuta ile topçu silahına entegre olarak emniyetli şekilde sıkışan mühimmatı çıkarıyor.

Farklı fiziki müdahalelere gerek bırakmadığı için top namlusunun hasar görmesinin önüne geçen sistem, üzerindeki kamera ile operasyonun uzaktan takibine imkan sağlıyor.

Sistem, mühimmat çıkarma görevine ek olarak namlu bakım ve temizliği yaparak ihtiyaç duyulan topçu mürettebatı sayısını azaltıyor.

Açık kaynaklarda hiçbir ülkenin envanterinde benzer bir sistemin olmadığı belirtilirken Kurtaran-2, sunduğu imkanlarla muharebe sahasında kuvvetlerin beka yeteneğini artıyor.

Onay verilmesi halinde dost ve kardeş ülkelerin muharebe destek silahlarına uygun sistemlerle bu yetenekler paylaşılabilecek ve ülkeye döviz girdisi sağlanacak.