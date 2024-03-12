Kuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 2 teröristin Habur sınır karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"