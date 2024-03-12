Kuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 2 teröristin Habur sınır karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi