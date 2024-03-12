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Haberler > Gündem > Kuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Kuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuzey Irak&#039;ta PKK&#039;lı 2 terörist Mehmetçik&#039;e teslim oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 2 teröristin Habur sınır karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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