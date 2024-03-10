PKK, DEAŞ kampından çocukları kaçırıyor! Eğitip eylemde kullanıyorlar 

Terör örgütü PKK’nın işgal ettiği bölgedeki DEAŞ kamplarından 7 bini aşkın çocuk sırra kadem bastı. PKK bu çocukları, eğitim eylemlerde kullanıyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Suriye ve Irak’ın kuzeyi küresel terör merkezine döndü. CENTCOM Komutanı Michael Kurilla’nın uğrak mekânı olan PKK’nın işgal ettiği bölgedeki DEAŞ kamplarından 7 bini aşkın çocuk sırra kadem bastı. Güvenlik kaynakları, DEAŞ ve PKK teröristleriyle ilgili ciddi manada kayıttan düşme faaliyeti yürütüldüğünü ve binlerce kişinin “öldü-kayıp işlemi” ortadan kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Güvenlik kaynaklarına göre, koalisyon öncülüğünde kurulan özel bir yapı, çoğunlukla sahipsiz çocukları kayıttan düştü, yeni bir isimlendirme ile toplama merkezlerine naklederek eğitim süreçlerine başladı. Suriye’de Rakka, Haseke, Deir el Zor ve Menbiç sınırlarında bu amaçla 4 merkezin kurulduğu, Irak’ta ise Sincar ve Süleymaniye’de ‘medrese’ ismiyle iki merkezin olduğu öğrenildi. Savaşta ailesini kaybedenler ile PKK’nın kaçırdığı çocuklar buralara getirildi.

Bir dönem SDG-PKK çatısı altında bulunan Ebu Müezzin kod adlı militan, 2016’da Koalisyon bünyesinde bir birimin çocuklarla ilgili çalıştığını söyledi. PKK kontrolündeki ROJ ve El Hol kampından çıkan iki eski DEAŞ’lı aile 5 binden fazla çocuğun ROJ ve Hol’den alındığını dile getirdi. ROJ kampından 2021 yılında çıkan İ.B. kamplara PKK ve Batılı şahısların sık sık baskın yaptığını anlattı. Yenidoğan bebeklere el konulduğu belirtildi. Gazetemizin ulaştığı bilgiler ‘medrese’ olarak götürülen toplama merkezlerindeki çocuklar bir süre sonra Suriye ve Irak’tan çıkarılıyor. Çocukların bir kampta toplandığı ve farklı coğrafyalara dönük özel operasyonlar için eğitildiği öne sürülüyor.