Kuzey Irak'ta teröre darbe! Hava harekatı ile 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

12 Aralık 2023 10:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:53

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla sürerken gerek yrut içinde gerek sınır ötesidne devam eden operasyonlarla PKK ve türevlerine barındıkları yerler dar ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!'

DÜN GECE TERÖR İNLERİ BOMBALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında, sorumlu düzeyde teröristlerin barındığı belirlenen 13 hedefin imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine saat 17.00'de hava harekatları icra edildiği belirtildi.