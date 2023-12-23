23 Aralık 2023 17:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 19:39

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde eli silahlı bir kişi, tır sürücüsünü rehin aldı. Kontrol noktasında dur ihtarına rağmen yola devam eden ve ekiplere ateş açtığı öğrenilen saldırgan daha sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açıp, hem kendisini hem de tır şoförünü öldüreceğini söyledi. Polis ve jandarma ekipleri ise Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek, trafiği durdurdu.

İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI, BAKAN YERLİKAYA DEVREYE GİRDİ

Ancak saldırgan teslim olmakta direndi, Bakan Yerlikaya ile görüşmekte ısrar etti. İkna çabalarına rağmen sonuç alınmayınca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adının Fatih B. olduğu öğrenilen şüpheli ile telefonda görüştü.

REHİNEYİ SERBEST BIRAKIP, TESLİM OLDU

Bu konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

KIZIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Şüpheli 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.

Öte yandan krizin çözülmesi ile beraber Kuzey Marmara Otoyolu çift yönlü olarak 3 saatin ardından yeniden trafiğe açıldı.

"BAKANIMDAN BAŞKA KİMSEYE TESLİM OLMAM"

Şahıs sosyal medya hesabında yaptığı yayında, "Bildiğim bazı cinayetler, kara para aklama olayı var. Kimse bana yardımcı olmadı. Bir komiser 7.5 trilyona nasıl ev yapabilir. Benim istediğim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşüp, derdimi anlatmak. Elimde kanıtlı şeyler var. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Psikolojim bozuk değil. Küçük kızım var, eşimden ayrıldım. Büyük haksızlıklara uğradım. Kimseye zarar vermek istemiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam. Hiç umudunu kaybettin mi? Hayal kuran, hayallerini yerine getiren bir adamdım. 2 senedir hayal kuramıyorum. Uğradığım haksızlıklar var. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Bari ben çıkarayım dedim. Bakanımdan başka kimseye teslim olmam" diye konuştu.