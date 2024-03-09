Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! 318 kilometre hızla ölüme 'makas' attı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mart 2024 11:36 - Güncelleme: 9 Mart 2024 11:46 - Güncelleme:

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Ölümcül trafik kazalarının sık yaşandığı noktalardan biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir sürücü akan trafikte 318 kilometre hızla makas atarak herkesin canını tehlikeye attı. O anları bir de sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası verildi.