Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! 318 kilometre hızla ölüme 'makas' attı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! 318 kilometre hızla ölüme 'makas' attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ölümcül trafik kazalarının sık yaşandığı noktalardan biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir sürücü akan trafikte 318 kilometre hızla makas atarak herkesin canını tehlikeye attı. O anları bir de sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası verildi.

Dehşete düşüren görüntüler Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde kaydedildi. Bir sürücü lüks aracı ile 318 kilometre hıza ulaşarak makas attı.

Trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada yayınlayan sürücünün, C.S.Ç. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! 318 kilometre hızla ölüme 'makas' attı - 1. Resim

14 BİN LİRA PARA CEZASI

Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6 bin 439 TL, belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690’ar TL olmak üzere toplam 14 bin 258 TL para cezası verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik soruşturmalarda 20 kişi yakalandı - Gündem30 adrese baskın! Çok sayıda gözaltı varFatih'te feci kaza! Tramvayın altına giren motosikletli hayatını kaybetti - GündemFatih'te feci kaza! Tramvayın altına giren motosikletli hayatını kaybetti4 tonluk uyuşturucuda 4 doktorun sırrı deşifre oldu! - Gündem4 tonluk uyuşturucuda 4 doktorun sırrı deşifre oldu!Ölümün kıyısından döndüler! Yolcu dolu feribotun kapağı koptu - GündemYolcu dolu feribotun kapağı koptuSeyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü - GündemSeyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü30 ilde FETÖ operasyonu! 91 şüpheli yakalandı - Gündem30 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandıTrafik derdine çare olacak! Açılışını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - GündemAçılışını yarın Erdoğan yapacak
Sonraki Haber Yükleniyor...