Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! 318 kilometre hızla ölüme 'makas' attı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ölümcül trafik kazalarının sık yaşandığı noktalardan biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir sürücü akan trafikte 318 kilometre hızla makas atarak herkesin canını tehlikeye attı. O anları bir de sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası verildi.
Dehşete düşüren görüntüler Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde kaydedildi. Bir sürücü lüks aracı ile 318 kilometre hıza ulaşarak makas attı.
Trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada yayınlayan sürücünün, C.S.Ç. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.
14 BİN LİRA PARA CEZASI
Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6 bin 439 TL, belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690’ar TL olmak üzere toplam 14 bin 258 TL para cezası verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı